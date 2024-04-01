В Совфеде заявили, что Зеленский загнал себя в ловушку

Владимир Зеленский сейчас находится в политической ловушке, в которую сам же себя и загнал. Таким мнением поделился первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров. Он убеждён, что если Зеленский всё же проведёт выборы, то точно их проиграет или же станет незаконной политической фигурой.

"Понятно, что, если бы Зеленский проводил выборы сейчас, он прекрасно понимает, что он бы не набрал вообще ничего. Одно дело — запугивать население репрессиями, арестами, преследованиями, а другое дело — дать возможность населению войти в кабинку и проголосовать в присутствии международных наблюдателей", — сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".

Джабаров также считает, что после завершения срока президентских полномочий Зеленского (это произойдёт 20 мая) он станет "очень удобной фигурой для своих же западных спонсоров". В частности, его могут заставить провести выборы на других условиях — и тогда он сразу же потеряет власть, предположил сенатор.