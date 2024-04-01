В Совфеде заявили, что Зеленский загнал себя в ловушку
Джабаров: Зеленский, отменив выборы на Украине, сам себя загнал в ловушку
Владимир Зеленский сейчас находится в политической ловушке, в которую сам же себя и загнал. Таким мнением поделился первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров. Он убеждён, что если Зеленский всё же проведёт выборы, то точно их проиграет или же станет незаконной политической фигурой.
"Понятно, что, если бы Зеленский проводил выборы сейчас, он прекрасно понимает, что он бы не набрал вообще ничего. Одно дело — запугивать население репрессиями, арестами, преследованиями, а другое дело — дать возможность населению войти в кабинку и проголосовать в присутствии международных наблюдателей", — сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".
Джабаров также считает, что после завершения срока президентских полномочий Зеленского (это произойдёт 20 мая) он станет "очень удобной фигурой для своих же западных спонсоров". В частности, его могут заставить провести выборы на других условиях — и тогда он сразу же потеряет власть, предположил сенатор.
Ранее Life.ru писал, что в Верховной раде подписали декларацию, в которой говорится о недопустимости проведения парламентских и президентских выборов на Украине до завершения боевых действий. В ней уточняется, что выборы можно будет организовать не менее чем через шестимесячный срок после отмены военного положения. Между тем военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 13 мая. Поэтому выборы этой весной, когда заканчивается срок полномочий Зеленского, точно не состоятся, так как это запрещено законом.
Рresident.gov.ua