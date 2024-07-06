Залужный приступит к работе послом в Великобритании уже через несколько дней, пишут СМИ
СМИ: Залужный 10 июля приступит к работе послом Украины в Великобритании
Валерий Залужный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Starostenko
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, недавно назначенный послом Незалежной в Великобритании, приступит к работе уже через несколько дней. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на дипломатические источники.
"Валерий Залужный 10 июля приступает к работе послом Украины в Великобритании", — говорится в публикации.
Напомним, Валерий Залужный был уволен с должности главкома ВСУ в феврале. На его место назначили генерал-полковника Александра Сырского. Все эти месяцы Залужный не появлялся в инфополе, пока 9 мая не стало известно о его назначении послом Незалежной в Великобритании. Как писали украинские СМИ, он уже отбыл в Соединённое Королевство.