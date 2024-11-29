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29 ноября, 17:11

«Мы проиграем»: Кулеба разболтал правду о плачевном положении ВСУ на фронте

Экс-глава МИД Украины Кулеба: Украина проигрывает в конфликте с Россией

Дмитрий Кулеба. Фото © Telegram / МИД Украины

Дмитрий Кулеба. Фото © Telegram / МИД Украины

Бывший глава иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина проиграет в конфликте с Россией, если ситуация продолжит развиваться так же, как сейчас, а у Киева не будет средств и инструментов, чтобы это изменить. По его словам, «ситуация на поле боя выглядит плохо».

«Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы изменить ход событий? Нет, их нет. Если всё так и продолжится, мы проиграем», — сообщил Кулеба в интервью британской газете Financial Times.

Экс-министр всю ответственность за это возложил на западных союзников, которые якобы не предоставляют Киеву достаточно вооружений.

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О поражении Украины поговаривают и в США. Там заявили, что применение ВСУ западных ракет ATACMS и Storm Shadow не сможет повлиять на ход конфликта, потому что Россия уже победила. Продолжение боевых действий на Украине приведёт лишь к её дальнейшему разрушению. Кроме того, по словам экспертов, использование западных ракет лишь ухудшает ситуацию в Европе.

Алена Пенчугина
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