«Мы проиграем»: Кулеба разболтал правду о плачевном положении ВСУ на фронте
Экс-глава МИД Украины Кулеба: Украина проигрывает в конфликте с Россией
Дмитрий Кулеба. Фото © Telegram / МИД Украины
Бывший глава иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина проиграет в конфликте с Россией, если ситуация продолжит развиваться так же, как сейчас, а у Киева не будет средств и инструментов, чтобы это изменить. По его словам, «ситуация на поле боя выглядит плохо».
«Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы изменить ход событий? Нет, их нет. Если всё так и продолжится, мы проиграем», — сообщил Кулеба в интервью британской газете Financial Times.
Экс-министр всю ответственность за это возложил на западных союзников, которые якобы не предоставляют Киеву достаточно вооружений.
О поражении Украины поговаривают и в США. Там заявили, что применение ВСУ западных ракет ATACMS и Storm Shadow не сможет повлиять на ход конфликта, потому что Россия уже победила. Продолжение боевых действий на Украине приведёт лишь к её дальнейшему разрушению. Кроме того, по словам экспертов, использование западных ракет лишь ухудшает ситуацию в Европе.