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26 ноября, 17:06

«Ложь и коррупция»: Украину упрекнули во вранье про обстановку в тылу и на фронте

Депутат Рады Безуглая предупредила Украину о «риске коллапса государственности»

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая перечислила в телеграм-канале проблемы, с которыми столкнулась Украина на фронте и в тылу. По её словам, продвижение российских войск уже не остановить и Киев рискует в считанные месяцы оказаться на грани капитуляции и «коллапса государственности».

«Такое несётся, что уже почти нет надежды, честно говоря. Ложь, ложь, ложь и коррупция на всех уровнях. Культура лжи как национальная системная черта», — написала нардеп про киевский режим.

Безуглая раскритиковала действия ВСУ. Она напомнила, что у солдат практически нет сил, а оборона выстраивается безграмотно. Депутат привела в пример Павлоград в Днепропетровской области, вокруг которого строится защита, хотя при этом «десятки километров вокруг – незащищённые». Она уверена, что темп наступления ВС РФ такой, что украинским бойцам просто некогда эффективно перегруппировываться.

Также Безуглая возмутилась поставке 100 тыс. некачественных мин на фронт. Она заметила, что в Минобороны Украины никто не лишился своих должностей из-за подобного преступления, более того — нет никаких расследований и уголовных дел. Ещё одной проблемой депутат назвала дрязги в руководстве страны, что не позволяет проводить разумную политику.

«Противостояние Ермака, Сырского и Ф§дорова, когда более опытное в интригах старшее поколение объединилось, чтобы уничтожить конкурентную молодёжь», — пояснила она.

И, наконец, командование ВСУ скрывает правду о делах на передовой, добавила чиновница. По её мнению, украинцам уже надоела «болтовня о невероятной операции на Курщине», так как всем очевиден провал операции ВСУ.

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К слову, на фоне своих неудач Киев пытается выйти из ситуации «с красивым лицом». Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский сообщил, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению в зоне спецоперации. Сроков при этом он называть не стал.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Татьяна Миссуми
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