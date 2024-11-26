Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая перечислила в телеграм-канале проблемы, с которыми столкнулась Украина на фронте и в тылу. По её словам, продвижение российских войск уже не остановить и Киев рискует в считанные месяцы оказаться на грани капитуляции и «коллапса государственности».

«Такое несётся, что уже почти нет надежды, честно говоря. Ложь, ложь, ложь и коррупция на всех уровнях. Культура лжи как национальная системная черта», — написала нардеп про киевский режим.

Безуглая раскритиковала действия ВСУ. Она напомнила, что у солдат практически нет сил, а оборона выстраивается безграмотно. Депутат привела в пример Павлоград в Днепропетровской области, вокруг которого строится защита, хотя при этом «десятки километров вокруг – незащищённые». Она уверена, что темп наступления ВС РФ такой, что украинским бойцам просто некогда эффективно перегруппировываться.

Также Безуглая возмутилась поставке 100 тыс. некачественных мин на фронт. Она заметила, что в Минобороны Украины никто не лишился своих должностей из-за подобного преступления, более того — нет никаких расследований и уголовных дел. Ещё одной проблемой депутат назвала дрязги в руководстве страны, что не позволяет проводить разумную политику.

«Противостояние Ермака, Сырского и Ф§дорова, когда более опытное в интригах старшее поколение объединилось, чтобы уничтожить конкурентную молодёжь», — пояснила она.

И, наконец, командование ВСУ скрывает правду о делах на передовой, добавила чиновница. По её мнению, украинцам уже надоела «болтовня о невероятной операции на Курщине», так как всем очевиден провал операции ВСУ.