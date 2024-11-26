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26 ноября, 14:58

Главком ВСУ анонсировал новое контрнаступление: «Где и кто — увидите»

Главком ВСУ Сырский заявил о подготовке нового контрнаступления

Александр Сырский. Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ

Александр Сырский. Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ

Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский сообщил, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению в зоне спецоперации. Сроков он называть не стал. Слова военачальника приводит УНИАН.

«Мы должны остановить противника. Но победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Мы должны перехватывать инициативу и контратаковать. Должны и будем. Где и кто — увидите», — сказал главком на встрече с украинскими военными блогерами.

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Непонятно только, каких масштабов полководческое чудо должен продемонстрировать Сырский, чтобы воодушевить разбитое новостями о колоссальных потерях войско, состоящее почти полностью из похватанных на улице украинцев, вышедших в магазин за хлебом и шоколадкой, которые при первой удобной возможности предпочтут скорее дезертировать, чем броситься в бой с барабаном на шее.

Владимир Озеров
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