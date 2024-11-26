Главком ВСУ анонсировал новое контрнаступление: «Где и кто — увидите»

Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский сообщил, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению в зоне спецоперации. Сроков он называть не стал. Слова военачальника приводит УНИАН.

«Мы должны остановить противника. Но победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Мы должны перехватывать инициативу и контратаковать. Должны и будем. Где и кто — увидите», — сказал главком на встрече с украинскими военными блогерами.