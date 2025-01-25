Напечатаны на 3D-принтере: Россиянам показали сбитые дроны ВСУ

Многие украинские беспилотники производятся в кустарных условиях, однако, несмотря на дешевизну, отличаются эффективностью. Об этом рассказал экс-командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой. Он показал трофейные БПЛА в студии 360.ru .

«Корпус печатается на 3D-принтере или вырезается лазером, у него есть моторчик, здесь видно хорошо радиоантенны, которые усиливают сигнал», — подчеркнул военный.

Кроме того, он обратил внимание, что некоторые дроны оснащены «усами», которые при соприкосновении с бронёй обеспечивают замыкание и детонацию. В полёте такой беспилотник может находиться около получаса. Еще один трофей оснащён катушкой под оптоволокно и может преодолевать 15 километров.