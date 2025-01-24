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Регион
24 января, 14:25

Российский боец отмахнулся от украинского дрона, как от мухи, и «забил» его автоматом

Российский штурмовик отбил украинский БПЛА прикладом автомата

Украинский FPV-дрон атаковал российского бойца, когда тот пересекал открытую местность. Но солдат не растерялся и ударил беспилотник прикладом автомата. Штурмовика ранило осколками, сейчас он на лечении. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

Боец ВС РФ отбил дрон ВСУ автоматом. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

«Наш боец пересекал открытую местность и был застигнут украинским FPV-дроном. Переложив автомат в руках, российский воин ударил прикладом приближающий ударный дрон, который резко ушёл в землю, причинив минимальный ущерб нашему бойцу», — указали в телеграм-канале.

Ранее Минобороны России показало, как российские военные уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» американский танк Abrams ВСУ в Курской области.

Появилось видео разгрома ВСУ в Солёном ДНР, где теперь развевается флаг России
Появилось видео разгрома ВСУ в Солёном ДНР, где теперь развевается флаг России
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Life.ru / Шедеврум

Полина Никифорова
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