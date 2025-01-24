Российский боец отмахнулся от украинского дрона, как от мухи, и «забил» его автоматом

Украинский FPV-дрон атаковал российского бойца, когда тот пересекал открытую местность. Но солдат не растерялся и ударил беспилотник прикладом автомата. Штурмовика ранило осколками, сейчас он на лечении. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».