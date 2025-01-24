Российские силы ПВО уничтожили более 750 дронов ВСУ за неделю

За прошедшую неделю силы противовоздушной обороны ВС РФ засекли и уничтожили 752 беспилотника Вооружённых сил Украины. Такие данные озвучили в Минобороны.

Два БПЛА сбили на границе Ленинградской и Новгородской областей

Два БПЛА сбили на границе Ленинградской и Новгородской областей

Несколькими часами ранее ВСУ также попытались атаковать Курскую область с применением двух ракет. К счастью, силы ПВО защитили регион и уничтожили воздушные цели.