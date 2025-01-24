Российские силы ПВО уничтожили более 750 дронов ВСУ за неделю
За прошедшую неделю силы противовоздушной обороны ВС РФ засекли и уничтожили 752 беспилотника Вооружённых сил Украины. Такие данные озвучили в Минобороны.
Напомним, что самый масштабный налёт на российские регионы с начала 2025 года боевики совершили в ночь на 24 января. Некоторым дронам удалось добраться даже до Подмосковья. Суммарно зенитчики поразили 121 БПЛА врага.
Несколькими часами ранее ВСУ также попытались атаковать Курскую область с применением двух ракет. К счастью, силы ПВО защитили регион и уничтожили воздушные цели.
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