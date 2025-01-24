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Регион
24 января, 19:19

Российские силы ПВО уничтожили более 750 дронов ВСУ за неделю

За прошедшую неделю силы противовоздушной обороны ВС РФ засекли и уничтожили 752 беспилотника Вооружённых сил Украины. Такие данные озвучили в Минобороны.

Напомним, что самый масштабный налёт на российские регионы с начала 2025 года боевики совершили в ночь на 24 января. Некоторым дронам удалось добраться даже до Подмосковья. Суммарно зенитчики поразили 121 БПЛА врага.

Два БПЛА сбили на границе Ленинградской и Новгородской областей
Два БПЛА сбили на границе Ленинградской и Новгородской областей

Несколькими часами ранее ВСУ также попытались атаковать Курскую область с применением двух ракет. К счастью, силы ПВО защитили регион и уничтожили воздушные цели.

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Илья Пушкарев
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