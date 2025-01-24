Две ракеты ВСУ сбиты в приграничном районе Курской области
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две ракеты ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.
«Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе село Хинель Брянской области. В результате был ранен сотрудник теробороны, его доставили в больницу.
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