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Регион
24 января, 17:45

Две ракеты ВСУ сбиты в приграничном районе Курской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две ракеты ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.

«Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе село Хинель Брянской области. В результате был ранен сотрудник теробороны, его доставили в больницу.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Наталья Демьянова
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