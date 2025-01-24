Сотрудник теробороны пострадал при атаке дрона ВСУ в российском регионе
Богомаз: Боец теробороны Брянской области пострадал при атаке дрона
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона-камикадзе село Хинель Севского района Брянской области. В результате ранен сотрудник теробороны, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в своём телеграм-канале.
Губернатор также уточнил, что сотрудник теробороны СГУП «ЦСН «Защита» получил осколочные ранения и был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Известно, что пострадавший выполнял боевые задачи по отражению террористической атаки.
Ранее ВСУ атаковали один из крупнейших российских заводов в Брянске. Работа предприятия «Кремний Эл» была приостановлена после ночной атаки беспилотников. На заводе было зафиксировано шесть прилётов, пострадали часть производственных помещений и склад. Среди персонала и местных жителей пострадавших нет.
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