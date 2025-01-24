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24 января, 16:51

СК завершил расследование дела застрелившего трёх российских солдат ВСУшника

Дело застрелившего российских солдат в Курской области бойца ВСУ направили в суд

Следственный комитет России закончил расследование в отношении бойца ВСУ Александра Гусака. Он обвиняется в расстреле трёх безоружных российских солдат на территории Курской области, сообщает пресс-служба СКР.

СК завершил расследование в отношении бойца ВСУ, который расстрелял троих российских бойцов. Видео © Telegram / Следком

«Завершено расследование уголовного дела в отношении солдата 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александра Гусака, обвиняемого в совершении террористического акта на территории Курской области», — указали в пресс-службе.

Гусак полностью признал свою вину в незаконном пересечении российских границ и совершении теракта. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Харьковской области бойцы группировки «Север» ВС РФ нашли прикованные цепями тела бойцов ВСУ. На трупах также были обнаружены следы пыток. Причины зверских издевательств пока остаются неизвестными.

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Telegram / Следком

Полина Никифорова
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