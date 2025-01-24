«Со следами пыток»: Под Харьковом нашли прикованные цепями тела бойцов ВСУ
Группировка «Север» ВС РФ нашла прикованные цепями тела бойцов ВСУ под Харьковом
Российские военные обнаружили тела бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые были прикованы цепями. Эта ужасающая находка попала в поле зрения военнослужащих группировки войск «Север» ВС РФ в Харьковской области.
Представители группировки сообщили в соцсетях, что один из бойцов пытался выбраться, но не смог освободиться от цепей. Кроме того, на телах украинских солдат обнаружены следы пыток. Тем не менее причины, по которым бойцы ВСУ оказались прикованными, остаются неизвестными.
А ранее Life.ru писал, что поля в Курской области оказались усеяны телами солдат «зэковского» батальона ВСУ. Это произошло после того, как ВС РФ ликвидировали штурмовые группы украинских войск из бывших заключённых.
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