Российские военные обнаружили тела бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые были прикованы цепями. Эта ужасающая находка попала в поле зрения военнослужащих группировки войск «Север» ВС РФ в Харьковской области.

Представители группировки сообщили в соцсетях, что один из бойцов пытался выбраться, но не смог освободиться от цепей. Кроме того, на телах украинских солдат обнаружены следы пыток. Тем не менее причины, по которым бойцы ВСУ оказались прикованными, остаются неизвестными.