ПВО отразила атаку БПЛА в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Падение обломков не привело к разрушениям и пострадавшим.

Напомним, в ночь на 24 января киевский режим предпринял очередную массовую попытку атаки на российские регионы — сбит 121 объект. Это самый масштабный налёт дронов на Россию с начала 2025 года. Что известно о происшествии к данному часу — в материале Life.ru.