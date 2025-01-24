Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 января, 07:57

ПВО отразила атаку БПЛА в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья

В Сергиево-Посадском округе Московской области силы ПВО Минобороны успешно отразили атаку БПЛА самолётного типа. Об этом сообщают местные власти.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Падение обломков не привело к разрушениям и пострадавшим.

Под Рязанью ликвидируют последствия падения обломков БПЛА на промпредприятии
Под Рязанью ликвидируют последствия падения обломков БПЛА на промпредприятии

Напомним, в ночь на 24 января киевский режим предпринял очередную массовую попытку атаки на российские регионы — сбит 121 объект. Это самый масштабный налёт дронов на Россию с начала 2025 года. Что известно о происшествии к данному часу — в материале Life.ru.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar