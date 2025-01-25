Российские войска нанесли удары по аэродромам и складам дронов ВСУ

За минувшие сутки российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады хранения беспилотников ВСУ в 132 районах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения БПЛА и местам их подготовки к боевому применению, а также скоплениям живой силы и техники противника в 132 районах», — проинформировали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками, а также артиллерией группировок войск ВС РФ.