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Регион
25 января, 09:33

Российские войска нанесли удары по аэродромам и складам дронов ВСУ

ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и складов ВСУ в 132 районах

За минувшие сутки российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады хранения беспилотников ВСУ в 132 районах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения БПЛА и местам их подготовки к боевому применению, а также скоплениям живой силы и техники противника в 132 районах», — проинформировали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками, а также артиллерией группировок войск ВС РФ.

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Ранее сообщалось, что наши бойцы активно продвигаются в зоне СВО и уже находятся в пяти километрах от Днепропетровской области. Также известно, что противник пытается держаться за посёлок Дачное на юге Курахова.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Демьянова
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