Российские войска нанесли удары по аэродромам и складам дронов ВСУ
ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и складов ВСУ в 132 районах
За минувшие сутки российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады хранения беспилотников ВСУ в 132 районах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения БПЛА и местам их подготовки к боевому применению, а также скоплениям живой силы и техники противника в 132 районах», — проинформировали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками, а также артиллерией группировок войск ВС РФ.
Ранее сообщалось, что наши бойцы активно продвигаются в зоне СВО и уже находятся в пяти километрах от Днепропетровской области. Также известно, что противник пытается держаться за посёлок Дачное на юге Курахова.
ТАСС / Алексей Коновалов