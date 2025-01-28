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Регион
28 января, 02:56

Взрывы в третий раз за ночь прозвучали в Харькове

Взрывы прогремели в Чернигове и Харькове. Об этом пишут украинские «РБК-Украина» и телеканал «Общественное».

В регионах была объявлена воздушная тревога. О взрывах в Харькове сообщается в третий раз за ночь. Мэр города Игорь Терехов сообщал о пожаре на одном из предприятий.

Минобороны сообщило о налёте российской авиации на военные аэродромы Украины
Минобороны сообщило о налёте российской авиации на военные аэродромы Украины

Ранее Украине предрекли капитуляцию из-за приказа президента США Дональда Трампа. На это указала украинская журналистка Диана Панченко.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Артур Лапсаков
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