Взрывы в третий раз за ночь прозвучали в Харькове

Взрывы прогремели в Чернигове и Харькове. Об этом пишут украинские «РБК-Украина» и телеканал «Общественное».

В регионах была объявлена воздушная тревога. О взрывах в Харькове сообщается в третий раз за ночь. Мэр города Игорь Терехов сообщал о пожаре на одном из предприятий.