Взрывы в третий раз за ночь прозвучали в Харькове
Взрывы прогремели в Чернигове и Харькове. Об этом пишут украинские «РБК-Украина» и телеканал «Общественное».
В регионах была объявлена воздушная тревога. О взрывах в Харькове сообщается в третий раз за ночь. Мэр города Игорь Терехов сообщал о пожаре на одном из предприятий.
Ранее Украине предрекли капитуляцию из-за приказа президента США Дональда Трампа. На это указала украинская журналистка Диана Панченко.
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