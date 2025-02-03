Беспилотники ВСУ кружат над объектами в Каспийске, работает ПВО
Глава Дагестана Меликов сообщил о беспилотниках над объектами в Каспийске
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) обнаружены в небе над Каспийском в Республике Дагестан, силы ПВО работают над их уничтожением. Об этом информирует глава региона Сергей Меликов.
«Сегодня утром над объектами в Каспийске были зафиксированы БПЛА. Принимаются все необходимые меры по их нейтрализации. На этот момент разрушений и пострадавших не зафиксировано», — написал глава республики в телеграм-канале.
Часом ранее ограничения на полёты гражданских самолётов ввели в аэропорту Махачкалы. Также план «Ковёр» был объявлен в воздушных гаванях Владикавказа, Грозного. Ограничения вводились на фоне отражения атак БПЛА. За минувшую ночь над российскими регионами было обнаружено и уничтожено 70 украинских беспилотников.
ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана