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Регион
3 февраля, 06:01

Беспилотники ВСУ кружат над объектами в Каспийске, работает ПВО

Глава Дагестана Меликов сообщил о беспилотниках над объектами в Каспийске

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) обнаружены в небе над Каспийском в Республике Дагестан, силы ПВО работают над их уничтожением. Об этом информирует глава региона Сергей Меликов.

«Сегодня утром над объектами в Каспийске были зафиксированы БПЛА. Принимаются все необходимые меры по их нейтрализации. На этот момент разрушений и пострадавших не зафиксировано», — написал глава республики в телеграм-канале.

Часом ранее ограничения на полёты гражданских самолётов ввели в аэропорту Махачкалы. Также план «‎Ковёр» был объявлен в воздушных гаванях Владикавказа, Грозного. Ограничения вводились на фоне отражения атак БПЛА. За минувшую ночь над российскими регионами было обнаружено и уничтожено 70 украинских беспилотников.

Ограничения введены в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска
Ограничения введены в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска
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ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

Андрей Бражников
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