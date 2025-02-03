Беспилотники ВСУ кружат над объектами в Каспийске, работает ПВО

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) обнаружены в небе над Каспийском в Республике Дагестан, силы ПВО работают над их уничтожением. Об этом информирует глава региона Сергей Меликов.

«Сегодня утром над объектами в Каспийске были зафиксированы БПЛА. Принимаются все необходимые меры по их нейтрализации. На этот момент разрушений и пострадавших не зафиксировано», — написал глава республики в телеграм-канале.