Ограничения на полёты введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы

Ограничения на полёты гражданских самолётов ввели утром в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Задержаны авиарейсы на вылет и на прилёт, сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на приём и выпуск ВС в 07:44 МСК введены в аэропортах: Владикавказ (код ИКАО: URMO); Грозный (URMG); Махачкала (URML)», – информирует служба.

В Росавиации подчеркнули, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.