Силы ПВО ликвидировали за ночь над Россией 70 украинских беспилотников

За минувшую ночь над российскими регионами было обнаружено и уничтожено 70 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Над Ростовской областью силы ПВО ликвидировали 27 БПЛА, ещё 25 дронов сбили в Волгоградской области. Семь беспилотников уничтожено в Астраханской области, пять — в Воронежской, четыре — в Белгородской и два — в Курской областях.