Силы ПВО ликвидировали за ночь над Россией 70 украинских беспилотников
За минувшую ночь над российскими регионами было обнаружено и уничтожено 70 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Над Ростовской областью силы ПВО ликвидировали 27 БПЛА, ещё 25 дронов сбили в Волгоградской области. Семь беспилотников уничтожено в Астраханской области, пять — в Воронежской, четыре — в Белгородской и два — в Курской областях.
Для обеспечения полётов воздушных судов в шести аэропортах России вводились временные ограничения. В настоящий момент они отменены в воздушных гаванях Саратова, Астрахани и Волгограда, но продолжают действовать в Казани, Нижнекамске и Ульяновске.
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