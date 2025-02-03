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Регион
3 февраля, 04:19

Силы ПВО ликвидировали за ночь над Россией 70 украинских беспилотников

За минувшую ночь над российскими регионами было обнаружено и уничтожено 70 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Над Ростовской областью силы ПВО ликвидировали 27 БПЛА, ещё 25 дронов сбили в Волгоградской области. Семь беспилотников уничтожено в Астраханской области, пять — в Воронежской, четыре — в Белгородской и два — в Курской областях.

Пожары начались на нефтеперерабатывающем заводе Волгограда после атаки БПЛА
Пожары начались на нефтеперерабатывающем заводе Волгограда после атаки БПЛА

Для обеспечения полётов воздушных судов в шести аэропортах России вводились временные ограничения. В настоящий момент они отменены в воздушных гаванях Саратова, Астрахани и Волгограда, но продолжают действовать в Казани, Нижнекамске и Ульяновске.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Артур Лапсаков
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