Пострадавшая при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом умерла в больнице
Мирная жительница погибла после украинской атаки на гражданский автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В областной клинической больнице скончалась женщина, пострадавшая сегодня в результате атаки беспилотника на автомобиль. Врачи сделали всё возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», — написал Гладков у себя в телеграм-канале.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Напомним, легковой автомобиль двигался по дороге, связывающей Белгород и Шебекино, когда беспилотник ВСУ нанёс удар по машине. Внутри находились мужчина и женщина, которые получили тяжёлые травмы. Их незамедлительно доставили в больницу. Также сегодня утром мужчина погиб при атаке БПЛА в посёлке Малиновка.
Life.ru / Шедеврум