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Регион
2 февраля, 10:00

Пострадавшая при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом умерла в больнице

Мирная жительница погибла после украинской атаки на гражданский автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В областной клинической больнице скончалась женщина, пострадавшая сегодня в результате атаки беспилотника на автомобиль. Врачи сделали всё возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», — написал Гладков у себя в телеграм-канале.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Двухлетний ребёнок и его мама погибли в результате атаки дрона под Белгородом
Двухлетний ребёнок и его мама погибли в результате атаки дрона под Белгородом

Напомним, легковой автомобиль двигался по дороге, связывающей Белгород и Шебекино, когда беспилотник ВСУ нанёс удар по машине. Внутри находились мужчина и женщина, которые получили тяжёлые травмы. Их незамедлительно доставили в больницу. Также сегодня утром мужчина погиб при атаке БПЛА в посёлке Малиновка.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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