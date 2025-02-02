Пострадавшая при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом умерла в больнице

Мирная жительница погибла после украинской атаки на гражданский автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В областной клинической больнице скончалась женщина, пострадавшая сегодня в результате атаки беспилотника на автомобиль. Врачи сделали всё возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», — написал Гладков у себя в телеграм-канале.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.