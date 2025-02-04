Появилось видео разбитого школьного автобуса, по которому ударил дрон ВСУ

Школьный автобус, в который ударил украинский беспилотник в Запорожской области, полностью разбит в передней части, удар пришёлся точно в водителя, сейчас мужчина находится в тяжёлом состоянии. Об этом пишет Mash на Донбассе.

Автобус после удара дрона ВСУ. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

На кадрах видно, что лобовое стекло разбилось и «провалилось» в салон. Внутри автобуса разбросаны вещи, а на сидениях осколки стекла. Пострадавших детей увезли из Васильевки в мелитопольскую больницу. Врачи диагностировали у них баротравмы и осколочные ранения.