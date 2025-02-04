Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 февраля, 13:54

Появилось видео разбитого школьного автобуса, по которому ударил дрон ВСУ

Школьный автобус в Запорожье после атаки дрона ВСУ. Фото © Телеграм / Балицкий Евгений

Школьный автобус в Запорожье после атаки дрона ВСУ. Фото © Телеграм / Балицкий Евгений

Школьный автобус, в который ударил украинский беспилотник в Запорожской области, полностью разбит в передней части, удар пришёлся точно в водителя, сейчас мужчина находится в тяжёлом состоянии. Об этом пишет Mash на Донбассе.

Автобус после удара дрона ВСУ. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

На кадрах видно, что лобовое стекло разбилось и «провалилось» в салон. Внутри автобуса разбросаны вещи, а на сидениях осколки стекла. Пострадавших детей увезли из Васильевки в мелитопольскую больницу. Врачи диагностировали у них баротравмы и осколочные ранения.

Дроны ВСУ атаковали ещё три населённых пункта Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали ещё три населённых пункта Белгородской области

Ранее сообщалось, что пять детей и водитель получили ранения в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины на школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar