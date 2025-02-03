Дроны ВСУ атаковали ещё три населённых пункта Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ с помощью дронов атаковали три населённых пункта. В результате пострадали два автомобиля и одно производственное предприятие.

«В Белгородском районе в хуторе Валковский в результате атаки FPV-дрона разбито заднее стекло и посечена крыша легкового автомобиля. В городе Шебекино дрон атаковал здание производственного предприятия — повреждены стена и остекление», — написал Гладков у себя в телеграм-канале.

По словам главы региона, в селе Двулучное Валуйского округа беспилотник нанёс удар по легковому автомобилю, в результате чего у машины выбило стёкла и повредило кузов. Гладков также отметил, что информация о последствиях уточняется.