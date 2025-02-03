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Регион
3 февраля, 19:07

Дроны ВСУ атаковали ещё три населённых пункта Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ с помощью дронов атаковали три населённых пункта. В результате пострадали два автомобиля и одно производственное предприятие.

«В Белгородском районе в хуторе Валковский в результате атаки FPV-дрона разбито заднее стекло и посечена крыша легкового автомобиля. В городе Шебекино дрон атаковал здание производственного предприятия — повреждены стена и остекление», — написал Гладков у себя в телеграм-канале.

По словам главы региона, в селе Двулучное Валуйского округа беспилотник нанёс удар по легковому автомобилю, в результате чего у машины выбило стёкла и повредило кузов. Гладков также отметил, что информация о последствиях уточняется.

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Ранее Life.ru сообщал, что военные Украины сбросили взрывное устройство с дрона на гражданский автомобиль на дороге между сёлами Гирьи и Озерки в Беловском районе Курской области. Пострадавшего местного жителя оперативно госпитализировали в Курскую областную клиническую больницу, где он сейчас находится под постоянным наблюдением медицинского персонала.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski

Александра Мышляева
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