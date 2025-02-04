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Регион
4 февраля, 08:01

Захарова задала жёсткий вопрос «молчащим» правозащитникам после обстрела Киевом школьного автобуса

Захарова: Правозащитники включат молчание после обстрела ВСУ школьного автобуса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предрекла, что международные организации и правозащитники «включат стратегическое молчание» и не осудят обстрел школьного автобуса в Запорожской области.

«Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат «стратегическое молчание?», написала дипломат в телеграм-канале.

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Напомним, ВСУ атаковали беспилотником школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В результате пострадало пятеро детей — у них осколочные ранения — и водитель, он в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

Александра Вишнякова
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