Захарова задала жёсткий вопрос «молчащим» правозащитникам после обстрела Киевом школьного автобуса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предрекла, что международные организации и правозащитники «включат стратегическое молчание» и не осудят обстрел школьного автобуса в Запорожской области.

«Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат «стратегическое молчание?», — написала дипломат в телеграм-канале.