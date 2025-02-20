Военкор Пегов заявил, что ВСУ готовятся к прорыву в Курской и Брянской областях

Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют прорваться на территории Курской и Брянской областей. Об этом сообщил военный корреспондент Семён Пегов.

«С Курской области приходят сообщения об очередной возможной попытке прорыва противника вглубь нашей территории. Об этом свидетельствует активизация украинской разведки и скопления резервов противника в Сумской области», — отметил журналист.