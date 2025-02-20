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Регион
20 февраля, 09:46

Военкор Пегов заявил, что ВСУ готовятся к прорыву в Курской и Брянской областях

Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют прорваться на территории Курской и Брянской областей. Об этом сообщил военный корреспондент Семён Пегов.

«С Курской области приходят сообщения об очередной возможной попытке прорыва противника вглубь нашей территории. Об этом свидетельствует активизация украинской разведки и скопления резервов противника в Сумской области», — отметил журналист.

Согласно его информации, существует вероятность прорыва и Брянской области. Для предотвращения возможной атаки российские военные осуществляют подготовительные действия и выполняют все необходимые меры по защите территории страны.

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Ранее координатор подполья Сергей Лебедев уже сообщал, что ВСУ стягивают силы к российской границе в Сумской области Украины, чтобы напасть на Брянскую область РФ. По данным SHOT, украинские солдаты маскируются под мирных жителей и занимают жилые дома у самой границы с Россией, готовя плацдарм для наступления тысяч солдат.

Обложка ©

Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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