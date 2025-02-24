Стало известно о тяжёлых боях с ВСУ в Курской области
Военкор Пегов: В районе Погребков Курской области идут тяжёлые бои с ВСУ
В районе населённого пункта Погребки Курской области продолжаются интенсивные бои между российскими войсками и подразделениями ВСУ. Об этом сообщает военкор Семён Пегов.
Согласно его информации, наши бойцы продолжают оказывать давление на оборону противника в окрестностях данного населённого пункта, и у российских военных наблюдаются тактические успехи.
Кроме того, как видно на опубликованной карте, столкновения с ВСУ также имели место вблизи населённых пунктов Уланок, Махновка и Черкасское Поречное.
Ранее сообщалось, что за всё время боёв в Курской области ВСУ лишились более 62 850 военных, 376 танков, 288 БМП, 239 бронетранспортёров, 1991 бронемашины, 2143 автомобилей, 467 артиллерийских орудий, 52 пусковых установок РСЗО. Атаку на регион украинские военные совершили в августе 2024 года. Сейчас ВС РФ планомерно уничтожают отряды противника, блокируя и окружая его.
ТАСС / Алексей Коновалов