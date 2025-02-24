Стало известно о тяжёлых боях с ВСУ в Курской области

В районе населённого пункта Погребки Курской области продолжаются интенсивные бои между российскими войсками и подразделениями ВСУ. Об этом сообщает военкор Семён Пегов.

Согласно его информации, наши бойцы продолжают оказывать давление на оборону противника в окрестностях данного населённого пункта, и у российских военных наблюдаются тактические успехи.

Кроме того, как видно на опубликованной карте, столкновения с ВСУ также имели место вблизи населённых пунктов Уланок, Махновка и Черкасское Поречное.