Новости СВО. ВСУ утюжат в Разливе, ВС РФ наступают на Красный Лиман, самый долгий разговор президентов России и США, 19 марта ВСУ готовятся к обороне в Сумской области, Путин и Трамп договорились о начале переговоров по перемирию в Чёрном море, Россия и Украина проведут обмен пленными — дайджест Life.ru. 18 марта, 21:07 Российский военный в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 19 марта

Потери ВСУ в Курской области за последние сутки достигли отметки в 270 человек. Противник продолжает отступление с российской территории. Бежать приходится даже элитным подразделениям. Делают они это без приказа. В окружении пока остаются иностранные наёмники. Известно, что среди тех, кто попал в котёл, есть и учёные, передвигающиеся с личной охраной.

Военкор Евгений Поддубный сообщает, что Суджа остаётся под постоянным огнём противника. ВСУ задействуют РСЗО и ударные БПЛА. При этом украинские боевики не имеют наступательного потенциала и готовят к обороне Сумскую область.

Операторы дронов с системой сбросов боеприпасов группировки войск «Запад» уничтожили пехоту ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 19 марта

Наши войска развивают наступление на Красный Лиман. В Новолюбовке уничтожены огневые точки и опорные пункты. Идёт продвижение к Катериновке.

В ДНР противник перебрасывает резервы и проводит контратаки, но успех остаётся за российскими войсками. От Великой Новосёлки ВС РФ продвинулись к Вольному Полю. Бои уже идут внутри населённого пункта.

Специалисты центра «Рубикон» разносят технику и личный состав ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Переговоры Путина и Трампа

Переговоры президентов России и США длились больше двух часов. Владимир Путин поддержал идею Дональда Трампа прекратить удары по энергетическим объектам. Соответствующий приказ уже отдан вооружённым силам, а вот 30-дневного перемирия пока не будет.

— С российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ, — говорится в заявлении Кремля.

При этом начинаются переговоры об остановке огня в Чёрном море, утверждают в Белом доме. Кроме того, российский лидер проинформировал своего американского коллегу, что 19 марта состоится обмен пленными. С каждой стороны будет передано 175 человек. Также на Украине окажутся 23 украинских военнослужащих, получивших тяжёлые ранения.

Обозначено и одно из ключевых условий, которое должно приблизить мир. Речь идёт о прекращении военной помощи и передачи разведданных. В США опять напомнили, что конфликт не должен был начаться, но необходимо его заканчивать.

Авторы Даниил Черных