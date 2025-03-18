Новости СВО. Освобождено Степовое, ВСУ взяли в тиски в Часовом Яре, разговор президентов России и США, 18 марта Армия России начала наступление в Запорожской области, в ДНР продолжается охват Покровска, у Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован разговор, Украину готовят к новой военной кампании — дайджест Life.ru. 17 марта, 21:07 Работа расчёта РСЗО «Град» артиллерийского полка 18-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Днепр» в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Запорожская область, 18 марта

После долгого затишья наступление российских войск началось на Запорожском направлении. Армия России взяла Степовое. Также появляются сведения, что освобождены Щербаки и Малые Щербаки. В ВСУ уже из-за этого паника — и боевики требуют срочной реакции командования. Военный блогер Юрий Подоляка утверждает, что первая линия обороны на данном участке прорвана. Этому способствовало и то, что ВСУ отсюда сняли подразделения на другие направления.

— Прорыв в районе Орехова показывает, насколько сейчас у противника критично стоит вопрос наличия личного состава и частей, способных держать удар, — подытожил Подоляка.

Курская область, 18 марта

280 украинских боевиков уничтожены за последние сутки в Курской области. По словам замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, противник пытается держаться за три населённых пункта. Его оттуда выбивают.

— Дороги полны сотен уничтоженных автомобилей, бронетехники и вездеходов. Много раненых и убитых, а за транспортными средствами охотятся несколько беспилотников, — приводит слова вэсэушника о ситуации в Курской области китайское издание Tencent.

Операторы БПЛА бьют по вражеской артиллерии. Видео © Telegram / Минобороны России

Вторит его словам и украинский пропагандист Юрий Бутусов. По его словам, потери при отступлении значительные, враг попадает в плен, а также много пропавших без вести.

Военный аналитик Роман Алехин рассказал ещё об одной проблеме, которая возникла в Курской области. После боевых действий осталось много неразорвавшихся снарядов, которые представляют опасностью.

— Нужны блокпосты, нужно говорить много с населением — объяснять, чтобы не брали детей с собой, не подходили к дронам и даже не думали заходить за пределы населённого пункта. В Черкасском Поречном ещё валяются неразорвавшиеся кассеты, — пояснил он.

Донецкая Народная Республика, 18 марта

Продолжается наступление в Часовом Яре. Движение идёт в микрорайонах Заводской, Западный посёлок и Новосеверный, сообщает «Архангел спецназа». В первом ВСУ попали в окружение. Зачистку осложняет плотная застройка. При этом в некоторых районах ещё предстоят активные штурмовые действия.

— В Шевченке находится частная застройка, микрорайоны Леваневского и Южный усеяны железнодорожными линиями, так что их штурм также не будет лёгким. Если прибавить к этому активную беспилотную поддержку ВСУ, то освобождение Часова Яра — задача не из лёгких, — пояснили авторы канала.

Снятие подразделений ВСУ с покровского участка фронта также положительно сказывается на действиях ВС РФ. У Удачного позиции восстановлены, а в Котлине враг выбит из бывшей жилой застройки. Ранее отсюда же противник перебрасывал личный состав и технику на Суджу, где и был уничтожен.

Расчёт РСЗО «Град» гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожил опорный пункт роты ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа

Во вторник должен состояться телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

— Разговор действительно готовится, но, в нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержательному. Поэтому мы этого не будем делать, — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам президента США, он собирается поднять тему территорий на Украине и контроля над АЭС.

— Думаю, у нас всё идёт хорошо с Россией. Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику, — отметил Трамп.

Комментируя предстоящий разговор, Белый дом заявил, что «мы в десяти ярдах от достижения мира на Украине, ещё никогда эта цель не была так близка», — сообщает РИА «Новости».

ВСУ готовятся к новой войне

Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий отправлять ВСУ в другие страны. Речь идёт не об учениях, а о ведении боевых действий. Решение, куда отправить украинских военных, принимать будет президент Украины.

— В период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооружённой агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, — цитирует РИА Новости сообщение Верховной рады.

Пока цели Зеленского за рубежом неясны, но его взгляд может быть устремлён на Приднестровье. Новый вооружённый конфликт ему нужен именно для продолжения военного положения, позволяющего ему оставаться у власти.

Авторы Даниил Черных