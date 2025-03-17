Новости СВО. ВСУ разносят в Веровке, ВС РФ выходят на границу в Курской области, Украине советуют отказаться от территорий, 17 марта Армия России продвигается в Часовом Яре, готовится окружать Юнаковку, авиация Украины превращается в камикадзе, во Франции назвали города, куда отправятся их войска, — дайджест Life.ru. 16 марта, 21:07 Боевые действия в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 17 марта

В Курской области за последние сутки уничтожено до 220 украинских боевиков. Общие потери ВСУ за время вторжения в российский регион приближаются к 68 тысячам. На Украине наконец-то признали, что Суджу они больше не контролируют.

— Какие бы цели ни ставились, Курск был крайне рискованной операцией. На публике Зеленский всегда излучает уверенность, но он должен был знать с самого начала, что вторжение было авантюрой. Быть может, теперь-то он осознал, что оно не окупилось, — пишет американское издание The American Conservative.

Сейчас наша армия продолжает выбивать противника из Гоголевки, Гуева и Куриловки. Все эти населённые пункты расположены в непосредственной близости к государственной границе. После их освобождения, вероятно, войска двинутся на Сумщину.

А из освобождённых населённых пунктов Курской области продолжают приходить свидетельства военных преступлений. В Гончаровке обнаружено тело Нины Кузнецовой. Она пыталась вместе с семьёй покинуть Суджанский район, но по дороге её машину расстреляли. Девушку смогли довезти до больницы, где она скончалась.

Оператор FPV-дрона группировки войск «Север» смешал с землёй блиндаж ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Сумская область, 17 марта

Российские войска штурмуют Басовку. Это уже третий населённый пункт Сумской области, в котором зафиксировано присутствие ВС РФ. The New York Times отмечает, что сейчас Армия России накапливает силы вдоль границы, при этом диверсионно-разведывательные группы уже пересекают границу.

Известно, что наши беспилотники на оптоволокне поражают цели в Яблоновке, Беловодах и Юнаковке. Учитывая, что наступление идёт от Журавки и Новенького, Юнаковка может быть окружена, и тогда ВСУ окончательно потеряют дорогу в Курскую область.

Донецкая Народная Республика, 17 марта

Российские войска продолжают продвигаться в Часовом Яре. Канал «Архангел спецназа» отмечает, что над городом активизировалась украинская авиация.

— Раньше они держались на удалении, а сейчас начали летать ближе к ЛБС. К примеру, вертолёты осуществляют удары с кабрирования, чего раньше практически не бывало, — пишут авторы канала.

«Военная хроника» напоминает, что Часов Яр — это последний укрепрайон противника перед равниной, идущей к Славянску и Краматорску. Когда ВСУ потеряют город, то возможно или крупное отступление, или перенос линии обороны на удобные позиции. Есть предположение, что боями здесь Киев хочет выиграть время.

Военкор Евгений Поддубный поделился кадрами уничтожения ещё одного танка Leopard. Немецкую машину уничтожили с помощью дронов на Южно-Донецком направлении. Также здесь разбит броневик MaxxPro. Злую шутку с ним сыграл чернозём, позволивший бить по уже обездвиженной цели.

Расчёты БПЛА 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили места скопления живой силы противника, а также огневые точки подразделений ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Украине поставили условие

Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что если Украина хочет получить гарантии безопасности от США, то она должна будет пойти на территориальные уступки.

— Будет как-то так: территории за будущие гарантии безопасности, — сказал Уолтц в эфире телеканала ABC.

По его словам, несогласные с территориальными реалиями украинского конфликта, которые надеются «вытеснить русских», рискуют спровоцировать третью мировую войну. Уолтц отметил, что США могут принять меры против России, если она не согласится на режим прекращения огня, который ранее был предложен президентом Дональдом Трампом.

Макрон опять собирает войска на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон никак не может определиться с позицией по вводу войск на Украину. То он их вводит, то отказывается. Теперь опять готов отправить французов на верную смерть.

— Украина — суверенная страна. Если она попросит союзные войска о присутствии на своей территории, то это не России решать, соглашаться или нет, — заявил он в интервью газете Le Parisien.

По его словам, план ввода войск совместный. Он обсуждается и Францией, и Великобританией. По словам французского президента, контингент будет составлять несколько тысяч от каждой страны. Они могут разместиться в Киеве, Львове и Одессе. Выбор этих городов показывает, что воевать европейцы за Украину не хотят, но стоит им напомнить, что в Киев и Одессу регулярно прилетают российские ракеты.

Авторы Даниил Черных