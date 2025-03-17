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Регион
17 марта, 09:09

Армия России освободила населённый пункт Степовое в Запорожской области

В результате выполнения задач специальной военной операции российские бойцы успешно освободили ещё один населённый пункт. На этот раз под контроль наших парней перешло Степовое в Запорожской области. Об этом доложили в Минобороны в ходе ежедневного брифинга.

«Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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Ранее было названо количество населённых пунктов, освобождённых Вооружёнными силами России в Харьковской области. Российские войска продолжают сохранять контроль над данной территорией. Виталий Ганчев, глава военно-гражданской администрации региона, сообщил, что под контролем российской армии находятся примерно 70 населённых пунктов, из которых 10 были захвачены с начала текущего года.

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Telegram/Минобороны России

Николь Вербер
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