В результате выполнения задач специальной военной операции российские бойцы успешно освободили ещё один населённый пункт. На этот раз под контроль наших парней перешло Степовое в Запорожской области. Об этом доложили в Минобороны в ходе ежедневного брифинга.

«Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.