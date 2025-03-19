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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
19 марта, 14:31

Потери ВСУ с начала боёв в Курской области перевалили за 68,6 тысячи солдат

Украинские войска продолжают нести серьёзные потери в Курской области. За последние сутки ВСУ потеряли более 230 бойцов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также за прошедшие сутки противник лишился трёх боевых бронированных машин, семи автомобилей, артиллерийского орудия, миномёта и шести пунктов управления БПЛА.

По данным Минобороны, с начала боёв в курском приграничье противник потерял более 68 630 военнослужащих, 398 танков, 320 БМП, 289 БТР, 2 204 боевые бронированные машины, 2 473 автомобиля и 567 артиллерийских орудий. Кроме того, за этот период ВС РФ уничтожили 13 РСЗО HIMARS, семь установок MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, 120 станций радиоэлектронной борьбы и 18 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.

Появилось видео эффектного уничтожения техники ВСУшников в Белгородской области
Появилось видео эффектного уничтожения техники ВСУшников в Белгородской области

Ранее сообщалось, что российские войска ударили по военным аэродромам и цехам сборки дронов ВСУ. Также наши бойцы поразили скопления живой силы и техники противника в 146 районах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Наталья Демьянова
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