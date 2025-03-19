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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
19 марта, 10:31

Российские войска ударили по военным аэродромам и цехам сборки дронов ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили аэродромы и места хранения беспилотников ВСУ

Российские войска за сутки поразили аэродромы и места хранения беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и военного имущества», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские войска поразили скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных специалистов в 146 районах.

Минобороны: Армия России поразила аэродромы ВСУ, цеха сборки и склады БПЛА
Минобороны: Армия России поразила аэродромы ВСУ, цеха сборки и склады БПЛА

А ранее Life.ru сообщал, что российские военные поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие нужды ВСУ. По данным Минобороны, применялась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Дарья Нарыкова
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