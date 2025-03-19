Российские войска ударили по военным аэродромам и цехам сборки дронов ВСУ

Российские войска за сутки поразили аэродромы и места хранения беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и военного имущества», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские войска поразили скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных специалистов в 146 районах.