На Украине сообщили об ударе по зданию СБУ в Краматорске
«Страна»: Нанесён удар по зданию СБУ в Краматорске
В Краматорске произошёл удар по зданию, которое ранее использовалось Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом информирует украинская газета «Страна.ua». Кроме того, взрывы были слышны и в других частях города.
«В Краматорске был прилёт по территории, где раньше находилось СБУ», — говорится в сообщении издания.
А ранее Life.ru сообщал, что российские военные поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие нужды ВСУ. Согласно информации от Министерства обороны, были задействованы тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерийские системы.
Telegram / Минобороны России