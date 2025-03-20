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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
20 марта, 13:48

На Украине сообщили об ударе по зданию СБУ в Краматорске

«Страна»: Нанесён удар по зданию СБУ в Краматорске

В Краматорске произошёл удар по зданию, которое ранее использовалось Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом информирует украинская газета «Страна.ua». Кроме того, взрывы были слышны и в других частях города.

«В Краматорске был прилёт по территории, где раньше находилось СБУ», — говорится в сообщении издания.

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А ранее Life.ru сообщал, что российские военные поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие нужды ВСУ. Согласно информации от Министерства обороны, были задействованы тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерийские системы.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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