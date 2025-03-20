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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
20 марта, 10:30

Бойцы «Феникса» уничтожили технику ВСУшников при подходе к границе РФ

РИАН: ВС РФ уничтожили технику ВСУ при подходе к границе России

ВС России уничтожили две установки разминирования ВСУ «Метеорит» и инженерно-минный разградитель Wisent MC1, когда украинские военные пытались подойти к границе РФ. Об этом рассказали бойцы батальона «Феникс».

«При попытке подобраться к российской границе было уничтожено немало вэсэушной бронетехники, среди которой оказались две установки разминирования УР-77 «Метеорит» и инженерно-минный разградитель Wisent MC1 производства Германии», — приводит РИА «Новости» слова военнослужащего.

Собеседник агентства уточнил, что такой «урожайный» день произошёл у российских операторов FPV-дронов-камикадзе во вторник, 18 марта. По его словам, ВСУ провалили попытку прорыва на территорию нашей страны, а ВС РФ сожгли или разрушили технику противника.

Раскрыты планы ВСУ атаковать приграничье Белгородской области
Раскрыты планы ВСУ атаковать приграничье Белгородской области

А ранее Life.ru писал, что сегодня, 20 марта, группировка ВСУ из 50 человек попыталась прорваться в Белгородскую область. Активность противника наблюдалась в районе села Демидовка. При этом украинские войска уже третий день пытаются прорваться на территорию РФ, но безрезультатно. Например, в атаке 18 марта были задействованы подразделения ВСУ, отведённые из Курского приграничья. Противника удалось отбросить. Минобороны позже показало видео эффектного уничтожения техники ВСУшников в Белгородской области. В Госдуме назвали атаку провокацией.

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Telegram / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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