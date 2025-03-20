Бойцы «Феникса» уничтожили технику ВСУшников при подходе к границе РФ

ВС России уничтожили две установки разминирования ВСУ «Метеорит» и инженерно-минный разградитель Wisent MC1, когда украинские военные пытались подойти к границе РФ. Об этом рассказали бойцы батальона «Феникс».

«При попытке подобраться к российской границе было уничтожено немало вэсэушной бронетехники, среди которой оказались две установки разминирования УР-77 «Метеорит» и инженерно-минный разградитель Wisent MC1 производства Германии», — приводит РИА «Новости» слова военнослужащего.