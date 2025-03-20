Российские военные выбили ВСУ из села в Запорожской области
Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из запорожских Жеребянок, бои идут к северу от села
Российские военные выбили Вооружённые силы Украины (ВСУ) из села Жеребянки в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Враг выбит из Жеребянок. Активные боевые действия развёртываются севернее села», — приводит РИА «Новости» слова Рогова.
А ранее Life.ru сообщал, что ВС России сделали мощный рывок к границе ДНР. Российские военные ведут бои за Вольное Поле у границы республики и Запорожья.
Telegram / Минобороны России