Российские военные выбили ВСУ из села в Запорожской области

Российские военные выбили Вооружённые силы Украины (ВСУ) из села Жеребянки в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.