Российские войска сделали мощный рывок к границе ДНР и бьются с ВСУ за Вольное Поле

Российские военные вытесняют бойцов ВСУ из села Вольное Поле в ДНР, которое находится у границы региона с Запорожской областью. Уже удалось занять восточную часть населённого пункта. Об этом рассказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска сделали рывок из Привольного в Вольное Поле, зашли на окраины села, сейчас под их уверенным контролем находится восточная часть населённого пункта, инициатива в наших руках», — поделился он новостями с фронта.