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9 марта, 19:26

Пушилин: Российские войска ведут бои за Вольное Поле после взятия Привольного

Российские военнослужащие начали бои за населённый пункт Вольное Поле после освобождения Привольного. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

«Процесс освобождения территорий продолжается. Из освобождённых сёл — Привольное, северо-западнее Великой Новосёлки. После освобождения наши войска смогли продвинуться и вступить в боевые действия в Вольном Поле», — отметил Пушилин.

Он также добавил, что есть предварительные данные об освобождении и других населённых пунктов. Российские войска успешно продвигаются сразу на нескольких направлениях, но официальных заявлений от Минобороны пока нет.

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Ранее Пушилин также отметил, что украинские боевики перебрасывают в ДНР силы из Курского приграничья. С помощью таких манёвров ВСУ хотят замедлить продвижение ВС РФ на Красноармейском и Курахово-Великоновосёлковском направлениях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Антон Голыбин
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