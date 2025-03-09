Пушилин: Российские войска ведут бои за Вольное Поле после взятия Привольного

Российские военнослужащие начали бои за населённый пункт Вольное Поле после освобождения Привольного. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

«Процесс освобождения территорий продолжается. Из освобождённых сёл — Привольное, северо-западнее Великой Новосёлки. После освобождения наши войска смогли продвинуться и вступить в боевые действия в Вольном Поле», — отметил Пушилин.

Он также добавил, что есть предварительные данные об освобождении и других населённых пунктов. Российские войска успешно продвигаются сразу на нескольких направлениях, но официальных заявлений от Минобороны пока нет.