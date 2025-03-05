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5 марта, 19:17

Пушилин: Один человек погиб, ещё двое пострадали при обстреле ВСУ Горловки

Один человек погиб, ещё два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ донецкой Горловки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин у себя в телеграм-канале.

«В Никитовском районе Горловки при атаке беспилотника ВФУ на грузовой автомобиль ООО «Торговый дом Горняк» погиб экспедитор — мужчина 1986 г.р. Тяжёлые ранения получили сотрудники предприятия  – мужчины 2004 г.р. (экспедитор) и 1986 г.р. (водитель), им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Пушилин.

Он добавил, что в результате обстрела пострадали жилые дома в Никитовском районе, а также два объекта гражданской инфраструктуры: котельная в Никитовском и линия электропередач в Центрально-Городском районах Горловки. Кроме того, четыре автомобиля были повреждены в Никитовском районе. По его словам, Вооружённые силы Украины осуществили более 10 атак с применением ствольной артиллерии калибром 155 мм и ударных беспилотников.

Двое мирных жителей погибли, один пострадал при атаке ВСУ в Херсонской области
Двое мирных жителей погибли, один пострадал при атаке ВСУ в Херсонской области

Ранее Life.ru сообщал, что трое мирных жителей, включая ребёнка, получили ранения в результате ударов ВСУ по территории ДНР. Также в результате атак украинских войск пострадали два жилых дома в Центрально-Городском районе Горловки и четыре объекта гражданской инфраструктуры: детский сад, газопровод, линию электропередач и котельную.

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Александра Мышляева
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