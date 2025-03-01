Двое мирных жителей погибли, один пострадал при атаке ВСУ в Херсонской области
ТАСС: В Херсонской области под обстрелами ВСУ погибло два человека
В результате обстрела ВСУ в Херсонской области погибло два мирных жителя, ещё одна женщина пострадала. Об этом сообщили в оперативных службах.
«За пределами населённого пункта Обрывка Новокаховского округа в результате обстрела [ВСУ] повреждён легковой автомобиль. Погибли два человека, личности устанавливаются. Травмирован один человек — женщина», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.
По его словам, пострадавшую местную жительницу госпитализировали в Скадовскую больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями лица и шеи.
А ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке дрона ВСУ по служебному автобусу в селе Колыхалино Валуйского округа. В результате погиб мирный житель, ещё одна женщина получила ранения.
Life.ru