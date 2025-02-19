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19 февраля, 14:09

ВСУ атакуют Херсонскую область, есть жертвы среди мирных жителей

Сальдо: Четыре мирных жителя погибли при атаках ВСУ в Херсонской области

Сгоревшая машина в Херсонской области. Обложка © VK / Владимир Сальдо

Сгоревшая машина в Херсонской области. Обложка © VK / Владимир Сальдо

Вооружённые силы Украины (ВСУ) на протяжении двух дней активно обстреливают Голую Пристань и другие города Херсонской области. Есть погибшие и пострадавшие, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Вчера и сегодня противник с особой бесчеловечностью обстреливает Голую Пристань. Погибли четверо мирных жителей — двое мужчин и две женщины. Один человек ранен», — написал он в соцсетях.

Кроме того, ранения и травмы получили две жительницы Алёшек и ещё столько в Каховке, они госпитализированы. Также там повредился дом и машина. В Новой Каховке ранен мужчина, ему оказали помощь на месте. Сальдо добавил, что в этом городе ВСУ ударили по АЗС с помощью дрона типа «Баба-Яга».

Последствия атаки ВСУ по АЗС. Фото © Telegram / Виталий Гура Глава городского округа города Новая Каховка

Последствия атаки ВСУ по АЗС. Фото © Telegram / Виталий Гура Глава городского округа города Новая Каховка

Сальдо уточнил, что ВСУ также обстреляли Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Новую Маяку, Пролетарку, Старую Збурьевку. В результате атак пострадавших нет.

ВСУ за сутки 38 раз атаковали Херсонскую область, погибли два человека
ВСУ за сутки 38 раз атаковали Херсонскую область, погибли два человека

Ранее сегодня утром, 19 февраля, ВСУ ударили беспилотником по АЗС в Новой Каховке. В результате пожара сгорели газовые резервуары, колонки для заправки, а также две машины. Глава городской администрации Виталий Гура заявил, что ситуация довольно напряжённая. По его словам, местные жители остались без топлива, так как больше ни одна из АЗС в городе не работает.

Дарья Нарыкова
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