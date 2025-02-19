ВСУ атакуют Херсонскую область, есть жертвы среди мирных жителей

Вооружённые силы Украины (ВСУ) на протяжении двух дней активно обстреливают Голую Пристань и другие города Херсонской области. Есть погибшие и пострадавшие, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Вчера и сегодня противник с особой бесчеловечностью обстреливает Голую Пристань. Погибли четверо мирных жителей — двое мужчин и две женщины. Один человек ранен», — написал он в соцсетях.

Кроме того, ранения и травмы получили две жительницы Алёшек и ещё столько в Каховке, они госпитализированы. Также там повредился дом и машина. В Новой Каховке ранен мужчина, ему оказали помощь на месте. Сальдо добавил, что в этом городе ВСУ ударили по АЗС с помощью дрона типа «Баба-Яга».

Последствия атаки ВСУ по АЗС. Фото © Telegram / Виталий Гура Глава городского округа города Новая Каховка

Сальдо уточнил, что ВСУ также обстреляли Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Новую Маяку, Пролетарку, Старую Збурьевку. В результате атак пострадавших нет.