Жители Новой Каховки лишились топлива после удара ВСУ по последней АЗС в городе

Новая Каховка в Херсонской области лишилась топлива после удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по последней автомобильной заправочной станции (АЗС) в городе. Об этом сообщил глава городской администрации Виталий Гура.

«Ситуация в городе напряжённая. Киевский режим, действуя безответственно, оставил наш город без топлива, и в данный момент ни одна заправка не работает», — написал он в телеграм-канале.

Власти понимают, что сложившаяся ситуация создаёт серьёзные неудобства для жителей, добавил глава городской администрации. По его словам, оперативные службы прилагают все усилия для решения проблемы. Гура отметил, что украинские войска атаковали последнюю действующую АЗС в Новой Каховке.