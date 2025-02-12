В Новой Каховке мужчина получил ранения после атаки дрона ВСУ

Житель Новой Каховки был госпитализирован после сброса взрывчатки с беспилотника ВС Украины. Об этом сообщил глава городского округа Виталий Гура.

По данным чиновника, удар был нанесён около 21:30 по московскому времени. У пострадавшего диагностированы минно-взрывные травмы, в том числе ранение брюшной полости и повреждение сустава среднего пальца на правой руке. Раненого экстренно доставили в центральную городскую больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.