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11 февраля, 16:10

Эксклюзивные кадры удара: Наши бойцы сорвали ротацию техники ВСУ под Купянском

SHOT: ВС РФ ударили ракетой по мосту под Купянском и сорвали ротацию техники ВСУ

Российские войска нанесли удар высокоточной ракетой Х-38 по мосту на Купянском направлении и сорвали ротацию техники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Эксклюзивные кадры опубликовал SHOT.

Удар ракетой Х-38 по мосту на Купянском направлении. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, украинская армия планировала стянуть силу и технику на переправу Купянск – Узловой, чтобы взять в кольцо Купянск и попытаться остановить наступление ВС РФ. Однако наши бойцы нанесли точный удар по переправе, сорвав вражескую операцию.

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Напомним, ранее стало известно о том, что жителей Харькова и Купянска, лояльных к России, насильно вывозили из городов. ВСУ не хотели, чтобы они оказывали какую-либо поддержку Российской армии. Харьков и Купянск являются прифронтовыми городами и с 2022 года практически находятся на линии боевого соприкосновения.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Алена Пенчугина
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