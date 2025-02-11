По данным телеграм-канала, украинская армия планировала стянуть силу и технику на переправу Купянск – Узловой, чтобы взять в кольцо Купянск и попытаться остановить наступление ВС РФ. Однако наши бойцы нанесли точный удар по переправе, сорвав вражескую операцию.

Напомним, ранее стало известно о том, что жителей Харькова и Купянска, лояльных к России, насильно вывозили из городов. ВСУ не хотели, чтобы они оказывали какую-либо поддержку Российской армии. Харьков и Купянск являются прифронтовыми городами и с 2022 года практически находятся на линии боевого соприкосновения.