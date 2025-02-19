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19 февраля, 07:02

ВСУ ударили беспилотником по АЗС в Новой Каховке

ВСУ нанесли атаку при помощи беспилотника по автозаправочной станции в Новой Каховке Херсонской области. В результате пожара полностью сгорели газовые резервуары, колонки для заправки, а также два легковых автомобиля. Об этом сообщает глава округа Виталий Гура в телеграм-канале.

Последствия атаки дрона ВСУ по АЗС. Видео © Telegram / Виталий Гура Глава городского округа города Новая Каховка

«В результате обстрелапредварительно, дрон «Баба-яга»19.02.2025 около 03:00 мск на территории АЗС в городе Новая Каховка сгорели газовый резервуар, газовая и бензиновая колонка для заправки, два легковых автомобиля, один из которых в нерабочем состояниина разборку», — написал он.

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Ранее украинские боевики также обстреляли центральный рынок Новой Каховки. Повреждения получил газопровод. Под удар попали сотрудники водоканала, но пострадавших и погибших нет.

Обложка ©

Telegram / Виталий Гура Глава городского округа города Новая Каховка

Мария Любицкая
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