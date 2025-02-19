ВСУ ударили беспилотником по АЗС в Новой Каховке

ВСУ нанесли атаку при помощи беспилотника по автозаправочной станции в Новой Каховке Херсонской области. В результате пожара полностью сгорели газовые резервуары, колонки для заправки, а также два легковых автомобиля. Об этом сообщает глава округа Виталий Гура в телеграм-канале.

Последствия атаки дрона ВСУ по АЗС. Видео © Telegram / Виталий Гура Глава городского округа города Новая Каховка

«В результате обстрела — предварительно, дрон «Баба-яга» — 19.02.2025 около 03:00 мск на территории АЗС в городе Новая Каховка сгорели газовый резервуар, газовая и бензиновая колонка для заправки, два легковых автомобиля, один из которых в нерабочем состоянии — на разборку», — написал он.