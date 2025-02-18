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18 февраля, 08:04

ВСУ за сутки 38 раз атаковали Херсонскую область, погибли два человека

В Каховке Херсонской области два мирных жителя погибли, ещё один получил ранения после ударов киевского режима. В результате обстрела Голой Пристани пострадал ещё один человек. Всего за сутки ВСУ совершили 38 артиллерийских обстрелов населённых пунктов левого берега Днепра Херсонской области, доложили в экстренных службах.

«В Каховке погибли два мирных жителя, ещё один получил ранения. Жительница Голой Пристани получила травматическую ампутацию левой стопы из-за обстрела ВСУ. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара», — доложили в службах.

Ещё 16 обстрелов произошли в ночное время.

Всего под атаку попали девять населённых пунктов: Новая Каховка, Алёшки, Каховка, Голая Пристань, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Пролетарка, Днепряны.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в районе села Константинополь в Донецкой Народной Республике (ДНР) существует шанс окружения четырёх батальонов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Если нашим войскам удастся замкнуть кольцо окружения, этот «котёл» станет одним из самых крупных в ходе специальной военной операции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Николай Рюмин
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