ВСУ за сутки 38 раз атаковали Херсонскую область, погибли два человека
В Каховке Херсонской области два мирных жителя погибли, ещё один получил ранения после ударов киевского режима. В результате обстрела Голой Пристани пострадал ещё один человек. Всего за сутки ВСУ совершили 38 артиллерийских обстрелов населённых пунктов левого берега Днепра Херсонской области, доложили в экстренных службах.
«В Каховке погибли два мирных жителя, ещё один получил ранения. Жительница Голой Пристани получила травматическую ампутацию левой стопы из-за обстрела ВСУ. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара», — доложили в службах.
Ещё 16 обстрелов произошли в ночное время.
Всего под атаку попали девять населённых пунктов: Новая Каховка, Алёшки, Каховка, Голая Пристань, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Пролетарка, Днепряны.
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