Трое мирных жителей ранены в результате ударов ВСУ по ДНР

Трое мирных жителей, включая ребёнка, получили ранения в результате ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по территории ДНР 4 марта. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, вечером украинские войска атаковали посёлок Карло-Марксово в городском округе Енакиево дальнобойным высокоточным вооружением. В результате ранения средней степени тяжести получили девочка 2017 года рождения и женщина 1963 года рождения. Два здания были полностью уничтожены, ещё два жилых дома, линии электропередачи, газопровод и два автомобиля получили повреждения.

В посёлке Николаевка Тельмановского муниципального округа при детонации взрывоопасного предмета ранения получил мужчина 1993 года рождения. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, ударами украинских войск повреждены два жилых дома в Центрально-Городском районе Горловки, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры: детский сад, газопровод, ЛЭП и котельная.