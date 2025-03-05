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4 марта, 23:28

Трое мирных жителей ранены в результате ударов ВСУ по ДНР

Последствия удара ВСУ по ДНР. Обложка © Telegram / Типичное Енакиево

Последствия удара ВСУ по ДНР. Обложка © Telegram / Типичное Енакиево

Трое мирных жителей, включая ребёнка, получили ранения в результате ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по территории ДНР 4 марта. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, вечером украинские войска атаковали посёлок Карло-Марксово в городском округе Енакиево дальнобойным высокоточным вооружением. В результате ранения средней степени тяжести получили девочка 2017 года рождения и женщина 1963 года рождения. Два здания были полностью уничтожены, ещё два жилых дома, линии электропередачи, газопровод и два автомобиля получили повреждения.

В посёлке Николаевка Тельмановского муниципального округа при детонации взрывоопасного предмета ранения получил мужчина 1993 года рождения. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, ударами украинских войск повреждены два жилых дома в Центрально-Городском районе Горловки, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры: детский сад, газопровод, ЛЭП и котельная.

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Ранее после атаки дронов киевского режима погибли три мирных жителя в Херсонской области. Ещё пять получили ранения. Также ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области, пострадали два мирных жителя. Прилёт произошёл в селе Архангельское.

Артём Гапоненко
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