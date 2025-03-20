Бойцы ВСУ раздавали газеты с фейковыми новостями в Судже
Жительница Суджи Рыльская: ВСУ раздавали людям газеты с фейковыми новостями
Эвакуированная жительница курской Суджи Олеся Рыльская рассказала, как во время оккупации ВСУ местным жителям раздавали газеты с лживыми пропагандистскими текстами.
Она отметила, что, получив одну из таких газет, сразу усомнилась в её подлинности. Олеся подчеркнула, что после прочтения всего лишь нескольких строк поняла, что это была пропагандистская публикация. На фотографии, предоставленной РИА «Новости», видно название печатного издания «Свободная курщина», а в статьях использованы вымышленные исторические факты.
Ранее осуждённые боевики ВСУ сознались в терактах на территории Курской области. Следствие установило, что сержант и солдат ВСУ запугивали местное население Суджанского района, занимали частные дома, открывали огонь по мирным и препятствовали эвакуации гражданских. Их приговорили к 15 годам тюрьмы.
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