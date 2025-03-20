Бойцы ВСУ раздавали газеты с фейковыми новостями в Судже

Она отметила, что, получив одну из таких газет, сразу усомнилась в её подлинности. Олеся подчеркнула, что после прочтения всего лишь нескольких строк поняла, что это была пропагандистская публикация. На фотографии, предоставленной РИА «Новости», видно название печатного издания «Свободная курщина», а в статьях использованы вымышленные исторические факты.