Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 10:31

Бойцы ВСУ раздавали газеты с фейковыми новостями в Судже

Жительница Суджи Рыльская: ВСУ раздавали людям газеты с фейковыми новостями

Эвакуированная жительница курской Суджи Олеся Рыльская рассказала, как во время оккупации ВСУ местным жителям раздавали газеты с лживыми пропагандистскими текстами.

Она отметила, что, получив одну из таких газет, сразу усомнилась в её подлинности. Олеся подчеркнула, что после прочтения всего лишь нескольких строк поняла, что это была пропагандистская публикация. На фотографии, предоставленной РИА «Новости», видно название печатного издания «Свободная курщина», а в статьях использованы вымышленные исторические факты.

Опознали по кольцу: Муж убитой ВСУ под Суджей беременной россиянки рассказал, как нашли её тело
Опознали по кольцу: Муж убитой ВСУ под Суджей беременной россиянки рассказал, как нашли её тело

Ранее осуждённые боевики ВСУ сознались в терактах на территории Курской области. Следствие установило, что сержант и солдат ВСУ запугивали местное население Суджанского района, занимали частные дома, открывали огонь по мирным и препятствовали эвакуации гражданских. Их приговорили к 15 годам тюрьмы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alonafoto

Оксана Попова
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar