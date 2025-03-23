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Регион
22 марта, 21:04

Мэр Ростова-на-Дону уточнил количество пострадавших квартир после взрыва БПЛА

Скрябин: 16 квартир повреждены в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону 16 квартир в многоэтажном доме получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника, произошедшей в ночь на 22 марта. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

«В этих квартирах завершена установка теплового контура, выполнены обмеры и направлены размеры для изготовления оконных блоков», написал градоначальник в телеграм-канале.

В Курской области при атаке украинского БПЛА ранена мирная жительница
В Курской области при атаке украинского БПЛА ранена мирная жительница

Напомним, беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа жилого комплекса «Свобода» на улице Горсоветской, 49. Взрыв был настолько мощным, что у некоторых автомобилей сработали сигнализации. В результате атаки пострадали два человека.

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Артём Гапоненко
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