Мэр Ростова-на-Дону уточнил количество пострадавших квартир после взрыва БПЛА
Скрябин: 16 квартир повреждены в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА
В Ростове-на-Дону 16 квартир в многоэтажном доме получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника, произошедшей в ночь на 22 марта. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
«В этих квартирах завершена установка теплового контура, выполнены обмеры и направлены размеры для изготовления оконных блоков», — написал градоначальник в телеграм-канале.
Напомним, беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа жилого комплекса «Свобода» на улице Горсоветской, 49. Взрыв был настолько мощным, что у некоторых автомобилей сработали сигнализации. В результате атаки пострадали два человека.
Telegram / ЧП Ростов