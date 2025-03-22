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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
22 марта, 16:59

Сыграл головой: Российский солдат получил прозвище Роналдо за трюк с гранатой, упавшей с дрона

Бойцу ВС РФ дали прозвище Роналдо за отбитую головой гранату с БПЛА ВСУ

Российский военнослужащий рассказал, что получил позывной «Роналдо» после выполнения боевого задания. Граната, сброшенная с дрона, попала в него, но боец ВС РФ не растерялся и отбил её головой. Новое прозвище солдату присвоил медицинский персонал. Об этом сам герой рассказал в интервью телеканалу «Россия».

«Слышу, граната летит. Как-то получилось каской отбить, она рядом ударила. И у меня получилась реакция как мячиком отбить гранату. И вот она ушла в сторону. Я огляделся по сторонам, побежал дальше», — рассказал военный.

Заметив впереди упавшее дерево и перешагнув через него, боец услышал крик сослуживца, предупреждающего об атаке FPV-дрона ВСУ сверху. После этого военнослужащий помнит только удар в спину и отключку. Очнулся он уже в госпитале.

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Ранее стало известно, что в Каменке-Днепровской в Запорожской области, дрон-камикадзе со стороны Украины атаковал полицейский автомобиль. Позднее был совершён налёт на отделение полиции. Пострадавших нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Sergey Nikonov

Ольга Сливченко
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