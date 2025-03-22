Сыграл головой: Российский солдат получил прозвище Роналдо за трюк с гранатой, упавшей с дрона

Российский военнослужащий рассказал, что получил позывной «Роналдо» после выполнения боевого задания. Граната, сброшенная с дрона, попала в него, но боец ВС РФ не растерялся и отбил её головой. Новое прозвище солдату присвоил медицинский персонал. Об этом сам герой рассказал в интервью телеканалу «Россия».

«Слышу, граната летит. Как-то получилось каской отбить, она рядом ударила. И у меня получилась реакция как мячиком отбить гранату. И вот она ушла в сторону. Я огляделся по сторонам, побежал дальше», — рассказал военный.

Заметив впереди упавшее дерево и перешагнув через него, боец услышал крик сослуживца, предупреждающего об атаке FPV-дрона ВСУ сверху. После этого военнослужащий помнит только удар в спину и отключку. Очнулся он уже в госпитале.