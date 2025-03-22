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Регион
22 марта, 10:32

Выскочили на ходу: Бойцы ВСУ «любезно» уступили дрону ВС РФ место в бронемашине

Бойцы ВСУ на ходу выскочили из бронетехники, спасаясь от дрона ВС РФ на Сумщине

Украинские военнослужащие в панике покинули бронетехнику при появлении российского беспилотника в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Бойцы ВСУ на ходу выскочили из бронемашины, заметив дрон ВС РФ. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

«Крымский десантник — оператор 56-го полка ВДВ «Чехов» продолжает уничтожать боевую технику врага в Сумской области, залетая глубоко за линию фронта. Бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии продолжают наступление в Сумской области», — отметил автор публикации.

На опубликованном ролике видно, как украинские солдаты выпрыгивают из движущейся техники и убегают. Не заглушенная боевая машина так и продолжила движение с дверьми нараспашку, пока российский дрон не залетел на освободившееся водительское сиденье.

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Ранее Life.ru рассказывал, как бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ продолжают теснить противника к границе Курской области. В ходе наступления наши уничтожают личный состав ВСУ, вражескую технику и захватывают опорники.

Обложка ©

Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Юрий Лысенко
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