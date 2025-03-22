Выскочили на ходу: Бойцы ВСУ «любезно» уступили дрону ВС РФ место в бронемашине

Украинские военнослужащие в панике покинули бронетехнику при появлении российского беспилотника в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Бойцы ВСУ на ходу выскочили из бронемашины, заметив дрон ВС РФ. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

«Крымский десантник — оператор 56-го полка ВДВ «Чехов» продолжает уничтожать боевую технику врага в Сумской области, залетая глубоко за линию фронта. Бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии продолжают наступление в Сумской области», — отметил автор публикации.

На опубликованном ролике видно, как украинские солдаты выпрыгивают из движущейся техники и убегают. Не заглушенная боевая машина так и продолжила движение с дверьми нараспашку, пока российский дрон не залетел на освободившееся водительское сиденье.