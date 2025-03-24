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24 марта, 17:23

Женщина, подросток и пенсионер ранены во время атаки дронов ВСУ на курские посёлки

Хинштейн: Три человека ранены в результате удара дронов ВСУ в Курской области

В Курской области украинские дроны атаковали два посёлка, в результате чего трое граждан получили ранения, среди пострадавших есть несовершеннолетняя девочка. Об этом рассказал в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате атаки украинского дрона по посёлку Коренево Кореневского района ранения получили 63-летняя женщина и 12-летняя девочка, которые в этот момент убирали территорию своего дома. С осколочными ранениями их доставили в Рыльскую ЦРБ, в ближайшее время они будут направлены в Курскую областную больницу», — сообщил чиновник.

Также дрон ВСУ сбросил бомбу на Хомутовский район, из-за чего 70-летний мужчина получил минно-взрывную травму и контузию. В момент удара пенсионер находился рядом с магазином, куда прилетел БПЛА. Хинштейн призвал мирных жителей пока не возвращаться в свои дома, если въезд в населённый пункт ограничен, так как приграничные районы продолжают обстреливаться со стороны Украины.

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Ранее сообщалось, что жительница Белгородской области, которой оторвало ногу при ударе БПЛА ВСУ по автомобилю в селе Новостроевка-Первая, скончалась в больнице. Медики несколько часов боролись за её жизнь, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

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president.gov.ua

Татьяна Миссуми
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