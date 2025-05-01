Власти Херсонской области рассказали о состоянии пострадавших на рынке в Алёшках

В результате обстрела рынка в Алёшках Херсонской области были госпитализированы 11 человек. Ещё один скончался по пути в медицинское учреждение. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.

«По данным на 14:00, за медицинской помощью обратились или были эвакуированы на скорой помощи 12 мирных жителей. Один из них скончался по пути в медицинское учреждение. Ещё четверо получили тяжёлые ранения», — передаёт РИА «Новости».