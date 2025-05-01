Власти Херсонской области рассказали о состоянии пострадавших на рынке в Алёшках
Черевко: В Алёшках после обстрела ВСУ госпитализировали 12 человек
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В результате обстрела рынка в Алёшках Херсонской области были госпитализированы 11 человек. Ещё один скончался по пути в медицинское учреждение. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.
«По данным на 14:00, за медицинской помощью обратились или были эвакуированы на скорой помощи 12 мирных жителей. Один из них скончался по пути в медицинское учреждение. Ещё четверо получили тяжёлые ранения», — передаёт РИА «Новости».
В больнице оказывается вся необходимая помощь пострадавшим.
Как ранее сообщалось, ВСУ нанесли дар по рынку около 9:30 утра, когда там было много людей. После первого удара последовал второй с применением FPV-дронов, чтобы добить выживших. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также публиковал видео атаки на рынок в Алёшках. Зеленский после атаки по населённому пункту заявил о готовности Киева полностью прекратить огонь.